سوريا تحدد 5 تشرين الأول موعدا لانتخابات مجلس الشعب

05:23 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، حيث تقرر أن يُجرى الانتخاب يوم الأحد الموافق 5 تشرين الأول 2025. اضافة اعلان





وأوضحت اللجنة أن تحديد الموعد جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025، والمرسوم رقم (143) لعام 2025، بعد أن أصدرت السبت قراراً بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 21 أيلول 2025.



ومن المتوقع أن يُرسي البرلمان الجديد الأساس لعملية ديمقراطية أوسع نطاقاً بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي، في أعقاب حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاماً. ويقول منتقدون إن الأقليات تفتقر إلى المشاركة الكافية في إدارة شؤون سوريا في ظل النظام الحالي.



وسيقع على عاتق البرلمان أيضاً إقرار التشريعات التي تهدف إلى إصلاح السياسات الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة منذ عقود، والتصديق على المعاهدات التي يمكن أن تعيد تشكيل تحالفات سوريا السياسية.



وقالت سانا إن التصويت لمجلس الشعب، المؤلف من 210 أعضاء، سيُجرى في جميع "الدوائر الانتخابية"، على الرغم من قول لجنة الانتخابات الشهر الماضي إن التصويت سيتأخر في ثلاث محافظات بسبب مخاوف أمنية.