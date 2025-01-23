 
الخميس 2025-01-23 05:12 م
 

سيارتو: الاتصالات بين بوتين وترامب تعطي أملا بتسوية الأزمة الأوكرانية

ت
لقاء سابق بين بوتين وترامب
الخميس، 23-01-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عن تفاؤله بإمكانية تسوية النزاع في أوكرانيا في حال إقامة اتصالات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقال سيارتو اليوم الخميس: "إذا أقيمت اتصالات مباشرة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، فسيكون لدينا أمل كبير في أن تنتهي الحرب في أراضي جارنا أخيرا".

اضافة اعلان


وأضاف الوزير الهنغاري: "على رئيسي الولايات المتحدة وروسيا التحدث مباشرة مرة أخرى بعد سنوات طويلة، وأعتقد أنه في الوقت الحالي لا يمكننا تصور سيناريو أكثر إيجابية من الاتصالات المباشرة بين ترامب وبوتين".


وتابع: "نحن نعقد آمالا كبيرة على دونالد ترامب، ونأمل أن تؤدي المفاوضات المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في البلد المجاور."


وفي وقت سابق هذا الأسبوع أكد بوتين انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أوكرانيا.


وكان ترامب قد صرح في وقت سابق هذا الشهر بأنه يعتزم عقد لقاء بوتين "سريعا جدا" بعد تنصيبه، دون أن يحدد موعدا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي البلدين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين شهيدان برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" الثانية محليا في تصنيف "التايمز" بالدراسات التربوية والإنسانيات والآداب

عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي مدراء ورؤساء مراكز الدفاع المدني

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "تربية الجامعة" تتصدر منافسات دورة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية حملات توعية في عمان والمفرق بأهمية الرعاية الوالدية

عجلون

أخبار محلية بحث التعاون بين صحة عجلون ومجلس المحافظة

ؤرل

أخبار الشركات واجهة ‘One UI 7’ التجريبية تحصد إشادة واسعة من عشاق التقنية

ت

عربي ودولي الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم



 




الأكثر مشاهدة