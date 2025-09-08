سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية

وجاء في الرسالة "في هذه اللحظة الحرجة، التي تسمح فيها حكوماتنا بالمجزرة في غزة، علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمواجهة هذا التواطؤ".
وجاء هذا التحرك بمبادرة من مجموعة "عمال السينما من أجل فلسطين" (Film Workers for Palestine)، بهدف وقف التعاون مع المهرجانات، ودور العرض وشركات التوزيع والإنتاج التي تسهم في "تبرئة أو تبرير الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري".
وقال الموقعون "معظم شركات الإنتاج والتوزيع والمؤسسات السينمائية في إسرائيل لم تعترف قط بكامل الحقوق المعترف بها دوليا للشعب الفلسطيني".
