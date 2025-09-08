سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية

11:32 م

الوكيل الإخباري- أعلن نحو 1500 ممثل ومخرج وعامل في صناعة السينما حول العالم، من بينهم يورغوس لانثيموس، أيو إديبيري، وتيلدا سوينتون، أوليفيا كولمان، وخافيير بارديم، ومارك رافالو، تعليق تعاونهم مع مؤسسات سينمائية إسرائيلية، متّهمين إياها بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية" في غزة، وفق رسالة مفتوحة تم نشرها اليوم الاثنين، في صحيفة ذي غارديان. اضافة اعلان





وجاء في الرسالة "في هذه اللحظة الحرجة، التي تسمح فيها حكوماتنا بالمجزرة في غزة، علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمواجهة هذا التواطؤ".



وجاء هذا التحرك بمبادرة من مجموعة "عمال السينما من أجل فلسطين" (Film Workers for Palestine)، بهدف وقف التعاون مع المهرجانات، ودور العرض وشركات التوزيع والإنتاج التي تسهم في "تبرئة أو تبرير الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري".



وقال الموقعون "معظم شركات الإنتاج والتوزيع والمؤسسات السينمائية في إسرائيل لم تعترف قط بكامل الحقوق المعترف بها دوليا للشعب الفلسطيني".

