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شاهد عيان: العسكريون الأوكرانيون في كوراخوفو يتركون جثث قتلاهم للكلاب

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 05-04-2025 11:04 ص
الوكيل الإخباري-   قال اللاجئ ألكسندر روبتسوف لمراسل وكالة نوفوستي، إن العسكريين الأوكرانيين قاموا بترك جثث رفاقهم القتلى في كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية لتأكلها الكلاب.اضافة اعلان


 وأضاف اللاجئ: "لا فرق - مدنيون، أو من بين جنودهم. لم يقوموا بتاتا بنقل الجثث. لقد شاهدت كيف تناولت الكلاب بقايا جثة هذا الأوكراني. هيكل عظمي وسروال ونعال، كل ما تبقى منه. كيف لا يقومون بدفن الموتى من البشر؟".

وأعرب روبتسوف عن اعتقاده بأن نظام كييف، لا يقوم بإخلاء جثث الجنود الأوكرانيين القتلى، فيبقون في عداد المفقودين وبالتالي لا يضطر إلى دفع تعويضات لأقاربهم.

وقال: "هنا في البيت السادس، في شارع ماياكوفسكي. لقد تركوا جثث قتلاهم. والكلاب تشعر أنه لا يوجد ما تأكله، فتتوجه إلى هناك بحثا عما تأكله. لا يدفنون القتلى لكي يعتبروا في عداد المفقودين ولا تظهر ضرورة لتسديد تعويضات مالية لعائلاتهم".

في يوم 6 يناير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير مدينة كوراخوفو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. المدينة تقع على بعد 46 كيلومترا من دونيتسك و30 كيلومترا جنوب كراسنوارميسك. وهي أكبر مركز سكني في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، ولها أهمية عملياتية كبيرة.

ويشكل تحرير المركز السكني، نقطة انطلاق لهجوم الجيش الروسي في الجزء الشرقي من منطقة زابوروجيه على طول الطريق السريع زابوروجيه-دونيتسك.

روسيا اليوم
 
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