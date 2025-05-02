صندوق النقد: اهتمام دولي بمساعدة سوريا

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن هناك اهتمامًا دوليًا بمساعدة سوريا.

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وأشار أزعور بمؤتمر صحافي بدبي إلى هناك متأخرات مستحقة على سوريا لمؤسسات مالية كالبنك الدولي، حيث تم الالتزام من قبل السعودية وقطر بتوفير 15 مليون دولار لتسويتها.



كما أشار إلى أن هناك متأخرات أخرى تعود لمؤسسات إقليمية أخرى، مثل صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ديون مع دول أخرى.



وأكد، أن سوريا تواجه تحديات تبدأ من إعادة تعزيز الاستقرار وتفعيل الخدمات العامة، إلى إعادة تشغيل الحياة الاقتصادية.