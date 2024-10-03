صور من الأقمار الصناعية تظهر تدمير قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية عقب الهجوم الإيراني

واستهدف الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في إسرائيل في الأول من أكتوبر، قاعدة نيفاتيم الجوية، من بين أهداف رئيسية أخرى في البلاد.
وتستضيف المنشأة كلا من أسراب مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35 التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، وكان من المفترض في السابق استضافة سرب ثالث من المقاتلات بعد تسليمها.
وقع الهجوم على قاعدة نيفاتيم الجوية في الموجة الثانية من الهجمات على إسرائيل، والتي تم فيها إطلاق 200 صاروخ فتاح فرط صوتي.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الصواريخ أصابت قواعد نيفاتيم وهاتريم وتل نوف الجوية، وكذلك الدبابات الإسرائيلية في نتساريم – في إشارة إلى ممر عسكري إسرائيلي في وسط غزة – ومنشآت الغاز في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.
روسيا اليوم
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