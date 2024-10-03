 
الخميس 2024-10-03 03:32 م
 

صور من الأقمار الصناعية تظهر تدمير قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية عقب الهجوم الإيراني

طائرة "إف 35" في قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية
طائرة "إف 35" في قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية
الخميس، 03-10-2024 01:06 م
الوكيل الإخباري-  نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر تدميرا كاملا في قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية التي تضم طائرات من طراز F-35، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الإيراني.اضافة اعلان


واستهدف الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في إسرائيل في الأول من أكتوبر، قاعدة نيفاتيم الجوية، من بين أهداف رئيسية أخرى في البلاد.

وتستضيف المنشأة كلا من أسراب مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35 التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، وكان من المفترض في السابق استضافة سرب ثالث من المقاتلات بعد تسليمها. 

وقع الهجوم على قاعدة نيفاتيم الجوية في الموجة الثانية من الهجمات على إسرائيل، والتي تم فيها إطلاق 200 صاروخ فتاح فرط صوتي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الصواريخ أصابت قواعد نيفاتيم وهاتريم وتل نوف الجوية، وكذلك الدبابات الإسرائيلية في نتساريم – في إشارة إلى ممر عسكري إسرائيلي في وسط غزة – ومنشآت الغاز في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.


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روسيا اليوم
 
gnews

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