ضابط أوكراني: جنودنا يتعرضون للهزيمة لعدم معرفتهم اللغة الأوكرانية

وأضاف الضابط: "يأتي عناصر العدو إلى الموقع، يدخلون ويستفسرون: من هناك؟ حسنا، يا شباب نحن منكم.. ونحن من اللواء المجاور وضللنا الطريق. وبعد ذلك إما أن يدمر العدو الموقع أو يأخذ الجنود الأوكرانيين كأسرى".
وردا على سؤال المذيع بأنه في حالة التوتر، قد يكون من الأسهل على الجنود الأوكرانيين التواصل بلغتهم الأصلية الروسية، أجاب الضابط أنه "لا يوجد ضغط أو توتر هناك".
واشتكى الضابط، من أن "الكثير من أفراد القوات الأوكرانية يتحدثون فيما بينهم باللغة الروسية".
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