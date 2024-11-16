ضابط أوكراني: جنودنا يتعرضون للهزيمة لعدم معرفتهم اللغة الأوكرانية

الوكيل الإخباري- قال أندريه كريفوشينكو، وهو من ضباط القوات المسلحة الأوكرانية لقناة "نوفوستي لايف" التلفزيونية، إن الجنود على الخطوط الأمامية يتعرضون للهزيمة لأنهم لا يعرفون اللغة الأوكرانية.



وأضاف الضابط: "يأتي عناصر العدو إلى الموقع، يدخلون ويستفسرون: من هناك؟ حسنا، يا شباب نحن منكم.. ونحن من اللواء المجاور وضللنا الطريق. وبعد ذلك إما أن يدمر العدو الموقع أو يأخذ الجنود الأوكرانيين كأسرى".



وردا على سؤال المذيع بأنه في حالة التوتر، قد يكون من الأسهل على الجنود الأوكرانيين التواصل بلغتهم الأصلية الروسية، أجاب الضابط أنه "لا يوجد ضغط أو توتر هناك".

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واشتكى الضابط، من أن "الكثير من أفراد القوات الأوكرانية يتحدثون فيما بينهم باللغة الروسية".