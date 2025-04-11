طهران وواشنطن تصعدان النبرة قبل محادثات مرتقبة في عُمان السبت

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الوكيل الإخباري- تصاعدت النبرة بين طهران وواشنطن الخميس، قبل محادثات مرتقبة السبت في سلطنة عُمان حول الملف النووي الإيراني، إذ لوحت الجمهورية الإسلامية بـ"إجراءات رادعة" في حال تواصل التهديدات بحقها، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عمل عسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق. اضافة اعلان





وحذّر مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي من أن طهران قد تصل إلى حد "طرد" مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تواصل التهديدات ضدها.



وكتب علي شمخاني على منصة إكس أن "تواصل التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة هجوم عسكري قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات رادعة مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها".



وأضاف شمخاني الذي سبق أن كان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "قد يكون نقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة في إيران على جدول الأعمال أيضا".



وتعليقا على هذا الموقف، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن طرد طهران مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة "سيشكل تصعيدا وخطأ في الحسابات من جانب إيران".



ورأت أن "التهديد بمثل هذا العمل لا ينسجم بالطبع مع تأكيدات إيران بشأن برنامجها النووي السلمي".