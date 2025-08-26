الثلاثاء 2025-08-26 08:58 م
 

"طيور الخير" الإماراتية تنفذ الإنزال الجوي 80 على قطاع غزة

ا
جانب من الإنزال
 
الثلاثاء، 26-08-2025 08:53 م

الوكيل الإخباري-   في إطار التزام الإمارات الإنساني اتجاه الشعب الفلسطيني، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة،  اليوم تنفيذ الإنزال الجوي رقم 80 ضمن عملية “طيور الخير”، وعبر  هذه العملية التي تمت بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية في سبيل تأمين احتياجات سكان قطاع غزة، فإن إجمالي المساعدات الجوية الإماراتية مع إتمام هذا الإنزال بلغت أكثر من من 4068 طنا وتتضمن الغذاء والمستلزمات الضرورية  للقطاع، ونُفذ هذا الإنزال بالتعاون مع الأردن وبمشاركة كل من ألمانيا وإندونيسيا.

اضافة اعلان


وتواصل الإمارات تلبية نداء المستغيثين ومساندة الشعب الفلسطيني، وخاصة أهل القطاع ممن يعانون من ظروف معقدة، وبأمس الحاجة للمساعدات بأنواعها، وتشكل المساعدات رسالة حث إماراتية للمجتمع الدولي للمشاركة في عملية الإغاثة.

 


Image1_8202526205248652195585.jpg
Image2_8202526205248652195585.jpg
Image3_8202526205248652195585.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه

شؤون برلمانية وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه

ا

عربي ودولي "طيور الخير" الإماراتية تنفذ الإنزال الجوي 80 على قطاع غزة

ا

أخبار محلية عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة

تيك توكر شهيرة جديدة في قبضة الأمن المصري .. ماذا وجدوا لديها ؟

فن ومشاهير تيك توكر شهيرة جديدة في قبضة الأمن المصري .. ماذا وجدوا لديها ؟

ا

خاص بالوكيل إليكم مواعيد العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025

إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان

أخبار محلية إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان

قوات الشرطة المصرية

عربي ودولي مصر .. مداهمات ناجحة تسفر عن مصادرة سيارات "إسعاف" لترويج المخدرات

ب

أخبار محلية مهرجان الفحيص تظاهرة ثقافية أبرزت عراقة المدينة



 
 





الأكثر مشاهدة