"طيور الخير" الإماراتية تنفذ الإنزال الجوي 80 على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- في إطار التزام الإمارات الإنساني اتجاه الشعب الفلسطيني، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم تنفيذ الإنزال الجوي رقم 80 ضمن عملية “طيور الخير”، وعبر هذه العملية التي تمت بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية في سبيل تأمين احتياجات سكان قطاع غزة، فإن إجمالي المساعدات الجوية الإماراتية مع إتمام هذا الإنزال بلغت أكثر من من 4068 طنا وتتضمن الغذاء والمستلزمات الضرورية للقطاع، ونُفذ هذا الإنزال بالتعاون مع الأردن وبمشاركة كل من ألمانيا وإندونيسيا.

وتواصل الإمارات تلبية نداء المستغيثين ومساندة الشعب الفلسطيني، وخاصة أهل القطاع ممن يعانون من ظروف معقدة، وبأمس الحاجة للمساعدات بأنواعها، وتشكل المساعدات رسالة حث إماراتية للمجتمع الدولي للمشاركة في عملية الإغاثة.