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عاجل 38 شهيدًا في هجوم أميركي على اليمن وإسرائيل تعترض صاروخًا حوثيًا

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 18-04-2025 09:37 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 38 يمنيًا وأُصيب العشرات في غارات أميركية استهدفت مساء الخميس ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غربي البلاد، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بعد تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل.اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن عدوانًا أميركيًا بعدد من الغارات المتتالية على ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة أوقع 38 شهيدًا وأصاب أكثر من مئة، وأشارت إلى أن من بين الشهداء عاملين وموظفين في الميناء بالإضافة إلى مسعفين.

وبثت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين لقطات مصورة لآثار الهجوم، وأظهرت جثثًا متناثرة في الموقع.

وأعلنت الجماعة في وقت سابق أن 9 غارات أميركية استهدفت محافظتي البيضاء وصنعاء، ضمن مسلسل الهجمات اليومية الكثيفة التي يشنها الطيران الأميركي على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من شهر.

من جهته، أعلن الجيش الأميركي أن قواته دمّرت الخميس ميناء رأس عيسى النفطي في اليمن، وذلك في إطار ما وصفته بقطع الإمداد والتمويل عن الحوثيين.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان على منصة "إكس"، إنها نفّذت ضربات جوية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي بهدف وقف "تدفق الإيرادات غير المشروعة التي تستخدمها جماعة أنصار الله في دعم عملياتها الإرهابية"، بحسب البيان.

وأضافت القيادة أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عسكرية لتدمير مصدر رئيسي للوقود الذي تعتمد عليه الجماعة، ولحرمانها من العائدات غير القانونية التي تموّل جهودها منذ أكثر من عقد.

وأشار البيان إلى أن الضربات تهدف لتقويض القدرات الاقتصادية للحوثيين، وأضاف أن السفن تستمر في تزويد الميناء بالوقود بشكل غير قانوني، مما يدرّ أرباحًا مباشرة تُستخدم في تمويل أنشطة الجماعة.

تُعدّ هذه الغارات، التي أكّدتها القيادة المركزية للجيش الأميركي، واحدة من أعلى الغارات من حيث عدد الشهداء حتى الآن في الحملة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت مئات الغارات منذ 15 مارس/آذار الماضي.

الجزيرة
 
gnews

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