عرض عسكري ضخم في الصين

وتقدمت العرض تشكيلات من القوات البرية والبحرية والجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، فيما حلقت الطائرات العسكرية فوق العاصمة رافعة لافتات تحمل الرقم 80، في إشارة إلى الذكرى الثمانين للانتصار في حرب مقاومة العدوان الياباني. كما اصطفت المعدات العسكرية الثقيلة على شارع تشانغآن، في استعداد لبدء العرض.
ويقام العرض العسكري الكبير في 3 سبتمبر بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في الحرب ضد اليابان والحرب العالمية ضد الفاشية، بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة من 24 دولة أخرى.
