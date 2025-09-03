الأربعاء 2025-09-03 08:16 ص
 

عرض عسكري ضخم في الصين

الأربعاء، 03-09-2025 06:32 ص

الوكيل الإخباري-   نظمت الصين عرضا عسكريا ضخما في ميدان "تيان آن من" وسط العاصمة الصينية بكين والذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى 80 للحرب العالمية الثانية والنصر على اليابان.

وبدأت تحركات الوحدات العسكرية المشاركة في العرض العسكري، عقب انتهاء رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية شي جين بينغ من تفقد القوات.

وتقدمت العرض تشكيلات من القوات البرية والبحرية والجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، فيما حلقت الطائرات العسكرية فوق العاصمة رافعة لافتات تحمل الرقم 80، في إشارة إلى الذكرى الثمانين للانتصار في حرب مقاومة العدوان الياباني. كما اصطفت المعدات العسكرية الثقيلة على شارع تشانغآن، في استعداد لبدء العرض.

ويقام العرض العسكري الكبير في 3 سبتمبر بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في الحرب ضد اليابان والحرب العالمية ضد الفاشية، بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة من 24 دولة أخرى.

 
 
