عرض عسكري ضخم في الصين

الوكيل الإخباري- نظمت الصين عرضا عسكريا ضخما في ميدان "تيان آن من" وسط العاصمة الصينية بكين والذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى 80 للحرب العالمية الثانية والنصر على اليابان.

