عشائر الجنوب السوري تعلن وقفا تاما لإطلاق النار استجابة لقرار الرئاسة

12:55 م

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الوكيل الإخباري- أعلن تجمع عشائر الجنوب، في سوريا، التزامًا بالوقف الشامل لإطلاق النار الذي أعلنت عنه الرئاسة السورية، صباح السبت. اضافة اعلان





وجاء في بيان صادر عن التجمع: "استجابةً لقرار رئاسة الجمهورية بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانطلاقًا من حرصنا على حقن الدماء، وبعدنا الثابت عن منطقة الفتنة والاقتتال، نعلن وقفًا فوريًا وشاملًا للأعمال العسكرية، ومن طرفنا التزام تام بذلك".



وأضاف البيان التزام التجمع بإطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر دون أي تأخير، كخطوة أولى لبناء الثقة.



وجاء في البيان أيضًا الالتزام بتأمين العودة الآمنة لجميع النازحين إلى منازلهم وقراهم دون استثناء أو شروط.



وحث على فتح قنوات للحوار والتنسيق، بما يضمن عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم.



وفي السياق ذاته، أعلنت الرئاسة السورية وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار، وذلك حقنًا لدماء السوريين، وللحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، وفق ما جاء في بيان للرئاسة، السبت.



وقالت الرئاسة في البيان: "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصًا على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابةً للمسؤولية الوطنية والإنسانية، تُعلن رئاسة الجمهورية العربية السورية وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار".



وأهابت الرئاسة بالجميع فسح المجال أمام الدولة السورية، ومؤسساتها وقواتها، لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء.