الأحد 2025-09-28 10:49 ص
 

عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران تدخل حيز التنفيذ

اجتماع دولي حاسم بين إيران والوكالة الدولية في مصر
إيران
 
الأحد، 28-09-2025 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   أُعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران مساء السبت بعد انقضاء مهلة "آلية الزناد" التي أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية آب لعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

اضافة اعلان


وعقب موافقة مجلس الأمن الدولي وفشل روسيا والصين الجمعة في تمديد المهلة النهائية، دخلت عقوبات قاسية تتراوح بين حظر الأسلحة وتدابير اقتصادية، حيز التنفيذ تلقائيا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت (12,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، بعد عشر سنوات من رفعها.


ورحبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي، ودعت طهران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غت

منوعات في بلد عربي.. أغلى فستان ذهبي في العالم وهذا سعره الخيالي - صورة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة

56

منوعات السعودية تكتشف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية

بوابة جسر الملك حسين

أخبار محلية بدء حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين

لغع

أخبار الشركات المركزية تويوتا تواصل دعمها لأحمد بني هاني ليكون أول أردني يعتلي ثلاثًا من أعلى قمم العالم

ىت

منوعات الصين تدشّن أعلى جسر في العالم بارتفاع 625 مترا - فيديو

54

منوعات "علاج الفوبيا".. مؤثر أمريكي يُثير صدمة بتعامله مع طفله في فيديو مثير للجدل

غزة

فلسطين استشهاد رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة