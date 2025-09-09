غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم

واستهدفت هذه الهجمات، التي وقعت قرابة الساعة الخامسة صباحًا، مجمع اليرموك للصناعات العسكرية في شمال العاصمة، ومصفاة الخرطوم، ومحطة كهرباء المرخيات، وفقًا لهذه المصادر.
من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، عن استهداف قاعدة وادي سيدنا الجوية.
-
أخبار متعلقة
-
غارة من مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة جنوبي بيروت
-
إدارة ترامب تطلق عملية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في شيكاغو
-
زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية ويشعر به سكان أثينا
-
سوريا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الجوي في حمص واللاذقية
-
الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة
-
كبير مستشاري ترامب: دول "بريكس" مثل مصاصي الدماء
-
سوريا.. غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية
-
السودان.. وكالات الأمم المتحدة تبدأ استعادة نشاطها من الخرطوم