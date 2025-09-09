غارات بمسيّرات على محطة كهرباء ومصنع أسلحة ومصفاة نفط قرب الخرطوم

10:06 ص

الوكيل الإخباري- استهدفت غارات بمسيّرات، الثلاثاء، مصفاة نفط، ومحطة كهرباء، ومصنع أسلحة في منطقة الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش منذ أيار، بحسب ما أفاد شهود في المواقع المستهدفة، وصور على شبكات التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





واستهدفت هذه الهجمات، التي وقعت قرابة الساعة الخامسة صباحًا، مجمع اليرموك للصناعات العسكرية في شمال العاصمة، ومصفاة الخرطوم، ومحطة كهرباء المرخيات، وفقًا لهذه المصادر.



من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، عن استهداف قاعدة وادي سيدنا الجوية.