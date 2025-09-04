"فوربس": ابن ترامب يصبح مليارديرا بعد ارتفاع سعر سهم "بيتكوين" الأمريكي

ويمتلك نجل الرئيس الأمريكي 73 مليون سهم في الشركة، ووفقا لحسابات المجلة. فإنه بعد الارتفاع الحاد في سعر السهم صباح الأربعاء، بلغ سعر حصته ذروته عند 950 مليون دولار.
ومع نهاية تداولات 3 سبتمبر، تباطأت مكاسب أسهم "بيتكوين" الأمريكية، ووصل سعرها إلى 8.04 دولار للسهم، مما منح إريك ترامب حصة شخصية تُقدر بـ590 مليون دولار.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن أبناء ترامب الكبار يُنشئون شركة لتعدين البيتكوين تُسمى "أمريكان بيتكوين".
وأبرم دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، إلى جانب شركائهما في "أمريكان داتا سنترز"، اتفاقية اندماج مع شركة التكنولوجيا Hut 8، والتي ستُزود "أمريكان بيتكوين" بـ61 ألف جهاز تعدين. وستحصل عائلة ترامب على حصة 20% في "أمريكان بيتكوين"، بينما ستحتفظ Hut 8 بحصة 80% وستُدير العمليات من خلال 11 مركز بيانات تابعا لها في الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
"أكسيوس": لا توجد خطوة أمريكية مهمة في غزة بشأن صفقة تبادل الأسرى
-
"قبل قرار الحرب مع مصر".. برلماني مصري يوجه تحذيرا لنتنياهو
-
لافروف: روسيا ستسعى إلى حل القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة
-
عقيلة أحمد الشرع تبرعت بمبلغ 5000 دولار لصندوق التنمية السوري
-
وزير إثيوبي يكشف عن ضحايا بالآلاف لمشروع سد النهضة
-
الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان
-
الاحتلال يعلن اعتراض طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن
-
"بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بعرض بكين العسكري