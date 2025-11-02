قرينة السيسي توجه رسالة للعالم بعد حفل أسطوري للمتحف الكبير

وكتبت انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "مساء أمس سعدت بحضور افتتاح المتحف المصري الكبير" واصفة المتحف بأنه "صرح يجمع بين عظمة الحضارة المصرية وروح الحاضر والمستقبل".
وأضافت قرينة الرئيس المصري أنه خلال هذا الحفل التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي حضره وفدًا رسميا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات "ظهرت مصر في أبهى صورها، تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي".
وشهدت مصر مساء السبت حدثا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويمتد على مساحة 490 ألف متر مربع عند سفح أهرامات الجيزة.
ويضم المتحف المصري الكبير أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك مجموعة توت عنخ آمون الكاملة (5400 قطعة)، تمثال رمسيس الثاني الضخم (83 طنًا)، مركب خوفو الثاني، ومجموعة الملكة حتب حرس.
وبدأ المشروع بفكرة وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني، وفي عام 2002 تم وضع حجر الأساس الذي وضعه الرئيس حسني مبارك، وتجاوزت تكلفته الإجمالية تجاوزت 1.2 مليار دولار.
