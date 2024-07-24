قطر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

الوكيل الاخباري - أدانت قطر مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الليلة الماضية ان هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وامتدادا للحملة الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.



وشددت الوزارة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.