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كارثة إنسانية في المكسيك.. العثور على 381 جثة داخل محرقة مهجورة

المكسيك.. العثور على 381 جثة في محرقة جثث مهجورة
المكسيك.. العثور على 381 جثة في محرقة جثث مهجورة
 
الإثنين، 30-06-2025 07:12 ص
الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام في المكسيك بأن الشرطة عثرت على رفات 381 شخصًا داخل محرقة جثث مهجورة.اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "لاخورنادا" عن النيابة العامة قولها، إن محرقة جثث في مدينة خواريز بشمال المكسيك كانت تعمل مع وكالات الجنازات، لكنها قامت بعملية احتيال، حيث لم تُحرق الجثث وقدّمت لذوي الموتى رفاتًا لا تعود لأقاربهم.

وقامت الشرطة بتوقيف مالك المحرقة وأحد الموظفين، وهما سيواجهان تهمًا متعلقة بسوء معاملة الرفات البشرية، وانتهاك القواعد الصحية، والدفن غير المرخّص، والاحتيال.

وفي الوقت الحالي، تستمر التحقيقات مع وكالات الجنازات التي تعاملت مع محرقة الجثث المذكورة.

روسيا اليوم
 
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