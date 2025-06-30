كارثة إنسانية في المكسيك.. العثور على 381 جثة داخل محرقة مهجورة

ونقلت صحيفة "لاخورنادا" عن النيابة العامة قولها، إن محرقة جثث في مدينة خواريز بشمال المكسيك كانت تعمل مع وكالات الجنازات، لكنها قامت بعملية احتيال، حيث لم تُحرق الجثث وقدّمت لذوي الموتى رفاتًا لا تعود لأقاربهم.
وقامت الشرطة بتوقيف مالك المحرقة وأحد الموظفين، وهما سيواجهان تهمًا متعلقة بسوء معاملة الرفات البشرية، وانتهاك القواعد الصحية، والدفن غير المرخّص، والاحتيال.
وفي الوقت الحالي، تستمر التحقيقات مع وكالات الجنازات التي تعاملت مع محرقة الجثث المذكورة.
روسيا اليوم
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