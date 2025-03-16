 
الأحد 2025-03-16 08:31 ص
 




            

        








    

        

        

            مئات الآلاف يشاركون في الاحتفالات بذكرى الثورة السورية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                آلاف السوريين تجمعوا في ساحة الأمويين بدمشق للاحتفال بذكرى الثورة
            
                

                    آلاف السوريين تجمعوا في ساحة الأمويين بدمشق للاحتفال بذكرى الثورة
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        07:57 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-شارك مئات الآلاف من السوريين في احتفالات شهدتها مختلف مناطق البلاد بالذكرى الـ14 للثورة السورية، وهي الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.اضافة اعلان


وتجمّع الآلاف حتى وقت متأخر من مساء أمس السبت في ساحة الأمويين وسط دمشق، رافعين الأعلام السورية، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وشاركت مروحية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية في الاحتفالات بساحة الأمويين.

وألقت المروحيات العسكرية ورودًا على المحتفلين في الساحة، كما عمدت إلى التحليق على ارتفاع منخفض وألقت منشورات تؤكد على واجب الجيش السوري في حماية السوريين.

وحملت تلك المنشورات مباركة للسوريين بهذه المناسبة، وتأكيدًا على قيم الحرية والكرامة التي انتفض من أجلها الشعب السوري، وضرورة المشاركة في بناء الدولة بعد رحيل النظام المخلوع.

كما شاركت حشود كبيرة في الاحتفالات بكل من حلب، حمص، حماة، إدلب، اللاذقية، وغيرها من المحافظات السورية.

وعبّر متظاهرون عن سعادتهم الغامرة بالحرية بعد سقوط نظام الأسد.

ورفع المحتفلون العلم السوري الذي مثّل راية للثورة طوال سنواتها، ورددوا هتافات طالبت بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق.

وكتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة إكس:"سنبقى مدينين لصرخة الحرية الأولى، تلك التي انطلقت من درعا مهد الثورة السورية وعمّت جميع المدن، وأوفياء للتضحيات العظيمة التي قدّمها شعبنا عبر أكثر من 14 عامًا."

وأضاف الشيباني:"سنواصل العمل حتى نمكّن شعبنا بكافة أطيافه وعلى كامل أرضه من العيش بحرية وكرامة" .

الجزيرة









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                آلاف السوريين تجمعوا في ساحة الأمويين بدمشق للاحتفال بذكرى الثورة
                            
                    
                    

                        
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                            مئات الآلاف يشاركون في الاحتفالات بذكرى الثورة السورية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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