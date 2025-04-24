الخميس 2025-04-24 09:22 ص
 

مئات الشاحنات والآليات العسكرية الأمريكية تغادر قواعدها من سوريا باتجاه العراق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
 
الخميس، 24-04-2025 07:29 ص
الوكيل الإخباري-   غادرت أمس مئات الشاحنات الثقيلة التابعة لقوات "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية الأراضي السورية باتجاه العراق.اضافة اعلان


وخرجت القوات الأمريكية من قاعدتها العسكرية الموجودة في محيط مدينة الشدادي "جنوب الحسكة"، إضافة إلى آليات عسكرية أمريكية متنوعة باتجاه محاور الأراضي العراقية عبر مدينة الحسكة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إخلاء قواعد التحالف الدولي من العتاد والجنود بعد سنوات من وجودها داخل الأراضي السورية، حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق أنها تعمل على تقليص عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة، لكنها وعدت بمواصلة ضرب "إرهابيي داعش المتبقين".

ولتوضيح سبب تقليص الوجود العسكري في سوريا، استشهدت السلطات الأمريكية بنجاحاتها في "قتال قوات التحالف ضد داعش في سوريا، ولا سيما الهزيمتين الإقليميتين اللتين تعرّض لهما الإرهابيون في عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

روسيا اليوم
 
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