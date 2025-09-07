الأحد 2025-09-07 07:44 ص
 

مايكروسوفت أزور يواجه بطئًا مؤقتًا في الشرق الأوسط.

شعار مايكروسوفت
شعار مايكروسوفت
 
الأحد، 07-09-2025 07:24 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مايكروسوفت، السبت، إن مستخدمي خدمة مايكروسوفت أزور قد يواجهون زيادة في زمن الوصول بسبب عدة انقطاعات في ألياف ضوئية تحت الماء في البحر الأحمر.اضافة اعلان


وأضافت الشركة في تحديث بشأن خدمة أزور أن مستخدميها قد يواجهون انقطاعات في الخدمة على مسارات حركة البيانات عبر الشرق الأوسط.

وقالت: "نتوقّع زمن وصول أطول لبعض البيانات التي كانت تمر سابقًا عبر الشرق الأوسط. حركة البيانات على الشبكة التي لا تمر عبر الشرق الأوسط لم تتأثّر. سنواصل تقديم تحديثات يومية، أو في وقت أقرب إذا تغيّرت الظروف".

ونتيجة لهذا الانقطاع، قامت أزور، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد أمازون ويب سيرفيسز، بإعادة توجيه الخدمات عبر مسارات بديلة، ولم تتعطّل حركة مرور البيانات على الشبكة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار مايكروسوفت

عربي ودولي مايكروسوفت أزور يواجه بطئًا مؤقتًا في الشرق الأوسط.

تعبيرية

منوعات ممرضة تنقذ مسنًا بعد إعلان وفاته داخل مول بالكويت

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية انتهاء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية مساء اليوم

خسوف القمر

أخبار محلية خسوف قمري كلي نادر يزين سماء الأردن مساء اليوم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 5 عصرا عن مناطق في المملكة - أسماء

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اعتباراً من يوم الأحد 6/9/2025 وحتى الأربعاء، فيما تبقى الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم ا

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

4 شهداء بقصف الاحتلال عمارة في مدينة غزة

فلسطين 4 شهداء بقصف الاحتلال عمارة في مدينة غزة

استشهاد طفلين بقصف للاحتلال على خيمة للنازحين غربي غزة

فلسطين استشهاد طفلين بقصف للاحتلال على خيمة للنازحين غربي غزة



 
 





الأكثر مشاهدة