'آيفون 17'.. أبل تستعد لقفزة تصميمية وتقنية

تصميم جديد.. ونسخة «إير» لأول مرة
تشير التسريبات إلى أن «أبل» ستطلق نسخة جديدة تحمل اسم «iPhone 17 Air» بتصميم أنحف في تاريخ الشركة (5.5 - 6 ملم)، وشاشة 6.6 بوصة بتقنية ProMotion.
كاميرا أمامية 24MP وتصوير 8K
تحمل النسخ الجديدة قفزة كبيرة في قدرات التصوير؛ بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وعدسات خلفية تصل إلى 48 ميغابكسل. نسخة «برو ماكس» قد تدعم تصوير الفيديو بدقة 8K.
معالج A19 وتقنيات واعدة
الهاتف سيعمل بشريحة A19 الجديدة بتقنية 3 نانومتر، مع ذاكرة RAM تبدأ من 8 إلى 12 غيغابايت. كما يُتوقع دعم Wi-Fi 7، واستخدام مودم اتصالات من تصميم أبل نفسه.
أسعار متوقعة وحدث عالمي
من المنتظر أن يبدأ سعر iPhone 17 Air من 899 دولاراً، بينما تصل نسخة Pro Max إلى 1299 دولاراً.
يُبث المؤتمر مباشرة مساء اليوم عبر موقع أبل ويوتيوب، مع ترقّب لإعلانات أخرى تشمل الجيل الجديد من Apple Watch وربما مفاجآت إضافية.
