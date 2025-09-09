الثلاثاء 2025-09-09 04:16 م
 

'آيفون 17'.. أبل تستعد لقفزة تصميمية وتقنية

لغا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-    تتجه أنظار العالم اليوم إلى مسرح «ستيف جوبز» في كاليفورنيا، حيث تكشف أبل عن أحدث ابتكاراتها في مؤتمرها السنوي، وسط توقعات بأن يكون «آيفون 17» نجم الحدث.

اضافة اعلان


تصميم جديد.. ونسخة «إير» لأول مرة
تشير التسريبات إلى أن «أبل» ستطلق نسخة جديدة تحمل اسم «iPhone 17 Air» بتصميم أنحف في تاريخ الشركة (5.5 - 6 ملم)، وشاشة 6.6 بوصة بتقنية ProMotion.


كاميرا أمامية 24MP وتصوير 8K
تحمل النسخ الجديدة قفزة كبيرة في قدرات التصوير؛ بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وعدسات خلفية تصل إلى 48 ميغابكسل. نسخة «برو ماكس» قد تدعم تصوير الفيديو بدقة 8K.


معالج A19 وتقنيات واعدة
الهاتف سيعمل بشريحة A19 الجديدة بتقنية 3 نانومتر، مع ذاكرة RAM تبدأ من 8 إلى 12 غيغابايت. كما يُتوقع دعم Wi-Fi 7، واستخدام مودم اتصالات من تصميم أبل نفسه.


أسعار متوقعة وحدث عالمي
من المنتظر أن يبدأ سعر iPhone 17 Air من 899 دولاراً، بينما تصل نسخة Pro Max إلى 1299 دولاراً.
يُبث المؤتمر مباشرة مساء اليوم عبر موقع أبل ويوتيوب، مع ترقّب لإعلانات أخرى تشمل الجيل الجديد من Apple Watch وربما مفاجآت إضافية.

 

الشرق الاوسط 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

عربي ودولي "‌‏رويترز": تصاعد دخان من حي كتارا بالعاصمة القطرية بعد دوي انفجار

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك: قرارات حكومية "جوهرية" لتحفيز بورصة عمان

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

أخبار محلية الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

مستشفيات البشير

مناسبات رسالة شكر وتقدير لإدارة مستشفيات البشير والكادر الطبي والتمريضي والاداري

الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية

أخبار محلية الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية

ت

فيديو منوع متداول: ماذا لو أصبحت جدة مدينة ثلجية

تعه

فيديو منوع فن الكتابة بحروف ثلاثية الأبعاد

مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج

أخبار محلية منصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات على المناهج المدرسية الجديدة



 
 





الأكثر مشاهدة