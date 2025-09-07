7 خطوات بسيطة لحماية جهاز الكمبيوتر من التسلل والاختراق

الوكيل الإخباري- مع تزايد المخاطر الإلكترونية، أصبح تأمين جهاز الكمبيوتر أمرًا ضروريًا لحماية بيانات المستخدمين من الاختراق وسرقة المعلومات الحساسة. وللحفاظ على أمان أجهزتك، هناك 7 خطوات بسيطة يمكن اتباعها:

- تجنب المواقع المشبوهة: ابتعد عن مواقع التنزيل غير الموثوقة ومواقع البالغين التي قد تحتوي على برامج ضارة. وفي حال ظهور إعلانات منبثقة يصعب إغلاقها، يُنصح بإعادة تشغيل الجهاز بدلاً من النقر عليها.

- استخدام برنامج مكافحة فيروسات موثوق: اشترك سنويًا في برامج مكافحة الفيروسات التي تعمل في الخلفية لفحص الملفات والمواقع التي تزورها.

- تفعيل جدار حماية ويندوز: يوفّر "Windows Defender" حماية قوية تمنع البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى جهازك.

- تحديث البرامج والنظام باستمرار: احرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات لتعزيز الأمان وسد الثغرات.

- الحذر من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة: لا تنقر على روابط أو مرفقات مشبوهة، وتحقق دائمًا من مصدر الرسائل.

- تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة: هذه الشبكات غالبًا ما تكون غير آمنة، لذا لا تستخدمها إلا عند الضرورة مع اتخاذ إجراءات أمان إضافية.

- اعتماد كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة متعددة العوامل: استخدم كلمات مرور معقدة وطويلة، وفعّل التحقق بخطوتين لزيادة الحماية.



اتباع هذه النصائح يعزز من أمان جهاز الكمبيوتر ويقلل من مخاطر التعرض للاختراق أو سرقة البيانات.