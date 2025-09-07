7 خطوات بسيطة لحماية جهاز الكمبيوتر من التسلل والاختراق

- تجنب المواقع المشبوهة: ابتعد عن مواقع التنزيل غير الموثوقة ومواقع البالغين التي قد تحتوي على برامج ضارة. وفي حال ظهور إعلانات منبثقة يصعب إغلاقها، يُنصح بإعادة تشغيل الجهاز بدلاً من النقر عليها.
- استخدام برنامج مكافحة فيروسات موثوق: اشترك سنويًا في برامج مكافحة الفيروسات التي تعمل في الخلفية لفحص الملفات والمواقع التي تزورها.
- تفعيل جدار حماية ويندوز: يوفّر "Windows Defender" حماية قوية تمنع البرمجيات الخبيثة من الوصول إلى جهازك.
- تحديث البرامج والنظام باستمرار: احرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات لتعزيز الأمان وسد الثغرات.
- الحذر من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة: لا تنقر على روابط أو مرفقات مشبوهة، وتحقق دائمًا من مصدر الرسائل.
- تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة: هذه الشبكات غالبًا ما تكون غير آمنة، لذا لا تستخدمها إلا عند الضرورة مع اتخاذ إجراءات أمان إضافية.
- اعتماد كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة متعددة العوامل: استخدم كلمات مرور معقدة وطويلة، وفعّل التحقق بخطوتين لزيادة الحماية.
اتباع هذه النصائح يعزز من أمان جهاز الكمبيوتر ويقلل من مخاطر التعرض للاختراق أو سرقة البيانات.
