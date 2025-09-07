GitHub ترفع القيود عن المطورين السوريين وتفتح لهم أبواب الابتكار التقني

يُعتبر هذا التغيير خطوة مهمة تعزز من فرص المجتمع التقني السوري في البناء والابتكار، وتمكينه من المساهمة الفعالة في التحول الرقمي العالمي، بعد سنوات من التقييدات التي بدأت منذ عام 2019 بسبب العقوبات.
