GitHub ترفع القيود عن المطورين السوريين وتفتح لهم أبواب الابتكار التقني

الوكيل الإخباري-   أعلنت منصة GitHub عن رفع القيود المفروضة على المستخدمين في سوريا، وذلك بعد تخفيف العقوبات الأمريكية جزئيًا على البلاد. القرار يفتح المجال أمام المطورين السوريين للوصول الكامل إلى جميع خدمات المنصة، بما في ذلك المستودعات الخاصة والخدمات المدفوعة مثل GitHub Copilot، والعمل ضمن فرق دولية بدون عوائق.

يُعتبر هذا التغيير خطوة مهمة تعزز من فرص المجتمع التقني السوري في البناء والابتكار، وتمكينه من المساهمة الفعالة في التحول الرقمي العالمي، بعد سنوات من التقييدات التي بدأت منذ عام 2019 بسبب العقوبات.

 

