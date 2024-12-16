مجلس الأمن يناقش الملف الليبي

الوكيل الإخباري- ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، الوضع في ليبيا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من القائم بأعمال المبعوثة الأممية إلى البلاد ستيفاني خوري.

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وقالت خوري في إحاطتها "إن لدى ليبيا القدرة على أن تصبح منارة للاستقرار والازدهار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ??وخارجها"، مشددة على إن نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة يتطلب في المقام الأول الإرادة السياسية والتزام الجهات الفاعلة الليبية بالامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب".