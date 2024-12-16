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مجلس الأمن يناقش الملف الليبي

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الإثنين، 16-12-2024 10:12 م

الوكيل الإخباري-  ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، الوضع في ليبيا، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من القائم بأعمال المبعوثة الأممية إلى البلاد ستيفاني خوري.

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وقالت خوري في إحاطتها "إن لدى ليبيا القدرة على أن تصبح منارة للاستقرار والازدهار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ??وخارجها"، مشددة على إن نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة يتطلب في المقام الأول الإرادة السياسية والتزام الجهات الفاعلة الليبية بالامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب".


وأضافت أن الوضع الراهن في ليبيا غير مستدام وقد استمر لفترة طويلة، مشيرة إلى أن الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهجها النخب السياسية "تسببت في تآكل المؤسسات الليبية بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة". 

 
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