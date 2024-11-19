مجلس الشيوخ الأميركي يدرس اتخاذ إجراءات لحظر بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل

وقدم "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.
لكن الدعم القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع تمرير تلك القرارات.
ويأمل المؤيدون في أن تشجع القرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهد.
وقال ساندرز في بيان "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين. ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله: هاجمنا بمسيرات نوعية نقاطا عسكرية حساسة في تل أبيب
-
وينسلاند: الشرق الأوسط عند مفترق طرق قاتم
-
الجامعة العربية تدعو لإنشاء تحالف عالمي ضد الجوع والفقر
-
انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق تل أبيب الكبرى
-
صفارات الإنذار تدوي في إيلات
-
4 إصابات جراء سقوط صاروخ في تل أبيب
-
نتنياهو: إسرائيل ألحقت أضرارا "بجزء" من برنامج إيران النووي بعد ضربة أكتوبر
-
بوريل: الأطفال دون سن التاسعة الضحايا الأكثر شيوعا في قطاع غزة