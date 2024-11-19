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مجلس الشيوخ الأميركي يدرس اتخاذ إجراءات لحظر بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 19-11-2024 12:50 ص
الوكيل الإخباري-   يصوت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء على تشريع قد يحظر، في حال إقراره، بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون، إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقدم "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.

لكن الدعم القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع تمرير تلك القرارات.

ويأمل المؤيدون في أن تشجع القرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهد.

وقال ساندرز في بيان "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين. ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
 
gnews

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