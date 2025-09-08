الإثنين 2025-09-08 09:14 م
 

مسؤول أممي: جرائم إسرائيل الفظيعة بغزة تصدم ضمير العالم

الإثنين، 08-09-2025 08:36 م
الوكيل الإخباري-  قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وتسببها بمعاناة لا توصف وتدميرا شاملا، وإعاقتها وصول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وتجويع المدنيين كلها أمور تصدم ضمير العالم".اضافة اعلان


وأشار فولكر كذلك في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان الى تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية، بموازاة ارتكاب جريمة حرب تلو الأخرى".

وأضاف، "إن مزيدا من العسكرة والاحتلال والضم والقمع لن يؤدي سوى إلى تغذية مزيد من العنف والانتقام والإرهاب" متسائلا: "أين الخطوات الحاسمة لمنع الإبادة الجماعية؟ ولماذا لا تبذل الدول مزيدا من الجهود لتجنب الجرائم الفظيعة؟".
 
 
