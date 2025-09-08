مسؤول أممي: جرائم إسرائيل الفظيعة بغزة تصدم ضمير العالم

وأشار فولكر كذلك في إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان الى تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية، بموازاة ارتكاب جريمة حرب تلو الأخرى".
وأضاف، "إن مزيدا من العسكرة والاحتلال والضم والقمع لن يؤدي سوى إلى تغذية مزيد من العنف والانتقام والإرهاب" متسائلا: "أين الخطوات الحاسمة لمنع الإبادة الجماعية؟ ولماذا لا تبذل الدول مزيدا من الجهود لتجنب الجرائم الفظيعة؟".
