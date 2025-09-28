مصر تفوز بمنصب دولي رفيع

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد، انتخاب مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن مصر نجحت في الحصول على عضوية المجلس عن الفئة الثانية، خلال الانتخابات التي جرت يوم 27 سبتمبر 2025، في إطار الدورة 42 للجمعية العمومية للمنظمة بمقرها في مدينة مونتريال الكندية.



وأشار البيان إلى أن "هذا الفوز يعد تتويجا للمكانة التي تحظى بها مصر في مجال الطيران المدني، وتأكيدا للثقة التي توليها المنظمة للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في المنظمات الدولية المتخصصة".

واعتبرت الوزارة أن "اختيار مصر يجسد ثمرة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة المصرية، بما يسهم في تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية، ويرسخ إسهامها في تطوير المنظومة المتعددة الأطراف بما يخدم أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي".



وتسهم عضوية مصر في مجلس الإيكاو، وفق البيان، في دعم سياسات النقل الجوي العالمي، بما يعزز أمن وسلامة الطيران المدني، ويدعم حركة التجارة الدولية والسياحة، ويخدم مصالح الدول النامية والتجمعات الإقليمية.