ملايين الهواتف أطلقت إنذارات متزامنة في بريطانيا .. ما القصة ؟

وتسبب الاختبار الوطني في إيقاف مباراة كريكيت بين منتخبي إنجلترا وجنوب أفريقيا، فيما أُجل انطلاق مباراة في دوري الرجبي لتجنّب الانقطاع.
وفي الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش، أطلقت الهواتف والأجهزة اللوحية أصواتًا واهتزّت لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا، وتلقّى المستخدمون أيضًا رسالة تفيد بأن الأمر مجرد اختبار.
تلقت الأجهزة المتصلة بشبكات الإنترنت من الجيلين الرابع والخامس فقط التنبيه في اختبار اليوم الأحد.
ويُعتبر هذا الاختبار الثاني لنظام التنبيه الوطني للطوارئ، بعد اختبار عام 2023، وقد استُخدم النظام لإصدار تحذيرات حقيقية في مناطق محلية بريطانية خمس مرات خلال العامين الماضيين.
وشرعت الحكومة في الأسابيع الأخيرة في حملة دعائية لتقليل الاضطرابات المحتملة، شملت إعلانات في محطات السكك الحديدية ولافتات على الطرق السريعة.
يأتي ذلك فيما تسعى السلطات إلى تعزيز قدرة المملكة المتحدة على الصمود في ظل الأحداث المناخية المتطرفة المتكررة والمخاوف بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.
رسالة ستصل لملايين البريطانيين في وقت واحد.. ما القصة؟#سوشال_الوكيل #بريطانيا #الأردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/Dc9o8wWPyh— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 7, 2025
الجزيرة
