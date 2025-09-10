الخميس 2025-09-11 12:12 ص
 

نتنياهو: إما أن تطردوهم أو تحاكموهم وإلا

أرشيفية
 
الأربعاء، 10-09-2025 11:14 م

الوكيل الإخباري- وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تحذير إلى قطر، الأربعاء، بعد يوم واحد من ضربة إسرائيلية في الدوحة استهدفت مقر إقامة قادة حركة حماس.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة بالإنجليزية تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "أقول لقطر وكل الدول التي تؤوي إرهابيين: إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة. لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعله نحن".

والثلاثاء استهدفت ضربة إسرائيلية في الدوحة قادة حركة حماس، أثناء اجتماعهم في مجمع سكني.

ولم تتحدث إسرائيل عن نتائج مؤكدة للعملية، بينما أكدت حماس نجاة قادتها المستهدفين، واستشهاد 5 أشخاص في الهجوم.

 
 
