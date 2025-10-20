الإثنين 2025-10-20 05:33 م
 

نتنياهو: كنا على حافة الزوال

الإثنين، 20-10-2025 05:18 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن حكومته ملتزمة بإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست في افتتاح الدورة الشتوية "وعدنا بإعادة جميع المحتجزين الأحياء، وأعدناهم، ونحن ملتزمون بإعادة جميع الجثامين من قطاع غزة."

وأكد نتنياهو أن إسرائيل مصممة على تحقيق هدف نزع سلاح حماس، وبقية أهداف الحرب.

وبين أن المعابر لا تزال بيد إسرائيل، وأنها ما زالت تسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "لو كنت أستمع لطلبات بعض أعضاء الكنيست وسحبت الجيش من قطاع غزة لما حققنا ما حققناه... ولو استمعت لمن نادوا بالخضوع والتراجع لأعلنت حماس النصر في غزة واقتحمت قوات الرضوان الجليل".

وأوضح أن إسرائيل بأكملها كانت على حافة الزوال لكنها قضت على التهديد الوجودي الذي ينفي البعض في الكنيست وجوده، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو أنه لم يكن مستعدا لإنهاء الحرب بالاستسلام لإملاءات حماس كما طلب بعض أعضاء الكنيست.

ولفت إلى أن إسرائيل وجهت ضربات قاصمة إلى كل أعضاء المحور الإيراني، وبقيت في غزة وتطوق حماس من كل جانب الآن.

وأشار إلى أن إسرائيل أزالت تهديد إيران وأذرعها، و‌‏وصلت إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسماء طهران.

ادعى نتنياهو أن حركة حماس انتهكت وقف إطلاق النار أمس الأحد، ما أدى إلى مقتل اثنين من جنود الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تم الرد على ذلك بـ150 طنا من القصف، على حد قوله.
 
 
