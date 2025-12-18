الخميس 2025-12-18 01:45 ص

نتنياهو يعلن "أكبر صفقة غاز لإسرائيل على الإطلاق" مع مصر

الخميس، 18-12-2025 12:24 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أنه أقر "أكبر اتفاق على الإطلاق" تبرمه إسرائيل في مجال الغاز.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي الأربعاء: "صادقت على صفقة الغاز الأكبر في تاريخ إسرائيل، وهي مع مصر".

ونشرت تقارير غربية أن صفقة الغاز الإسرائيلي – المصري، بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، قد عادت إلى دائرة الاهتمام مجددًا هذا الأسبوع، قبل أن يعلن نتنياهو عن إتمامها مساء الأربعاء.

وأوضح نتنياهو في بيان صحفي أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل، مشددًا في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر تفاصيل هذه الاعتبارات الأمنية لحساسيتها، مكتفيًا بالتأكيد على أنه سيصدق عليها بشكل كامل.

