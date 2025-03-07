نيويورك تايمز: الخارجية الأمريكية تضع خطة لإغلاق عشرات القنصليات في الخارج

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الخارجية الأمريكية أعدت خطة لإغلاق عشرات القنصليات وطرد مئات الموظفين الأجانب في بعثاتها حول العالم.

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وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن "وزارة الخارجية الأمريكية وضعت خطة لإغلاق عشرات القنصليات الأمريكية وطرد العشرات من الموظفين الأجانب في بعثاتها حول العالم، وهي الخطوة التي قد تضر بجمع المعلومات الاستخباراتية والعلاقات الأمريكية في الخارج".