نيويورك تايمز: الخارجية الأمريكية تضع خطة لإغلاق عشرات القنصليات في الخارج

وأشارت إلى أن "الوزارة تخطط أيضا لتسريح العديد من المواطنين المحليين الذين يعملون في مئات البعثات التابعة لها، حيث يشكل هؤلاء العمال ثلثي القوة العاملة في الوكالة، وفي العديد من البلدان يمثلون الأساس الذي تقوم عليه معرفة الدبلوماسيين الأمريكيين ببيئات عملهم".
ولفتت الصحيفة إلى أن "السفارات تضم ضباطا من الجيش والمخابرات وإنفاذ القانون والصحة والتجارة والخزانة وغيرها من الوكالات، والذين يراقبون جميعهم التطورات في الدولة المضيفة ويعملون مع المسؤولين المحليين لمواجهة أي مشاكل".
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