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نيويورك تايمز: الخارجية الأمريكية تضع خطة لإغلاق عشرات القنصليات في الخارج

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
 
الجمعة، 07-03-2025 02:02 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الخارجية الأمريكية أعدت خطة لإغلاق عشرات القنصليات وطرد مئات الموظفين الأجانب في بعثاتها حول العالم.

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وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن "وزارة الخارجية الأمريكية وضعت خطة لإغلاق عشرات القنصليات الأمريكية وطرد العشرات من الموظفين الأجانب في بعثاتها حول العالم، وهي الخطوة التي قد تضر بجمع المعلومات الاستخباراتية والعلاقات الأمريكية في الخارج".

 

وأضافت أن "كبار المسؤولين في وزارة الخارجية قد أعدوا بالفعل خططا بشأن ذلك بحلول هذا الصيف، ويفكرون في إغلاق المزيد من البعثات، وهي الخطوة التي من شأنها أن تشكل ضربة لجهود الحكومة الأمريكية لبناء الشراكات وجمع المعلومات الاستخباراتية".

وأشارت إلى أن "الوزارة تخطط أيضا لتسريح العديد من المواطنين المحليين الذين يعملون في مئات البعثات التابعة لها، حيث يشكل هؤلاء العمال ثلثي القوة العاملة في الوكالة، وفي العديد من البلدان يمثلون الأساس الذي تقوم عليه معرفة الدبلوماسيين الأمريكيين ببيئات عملهم".

ولفتت الصحيفة إلى أن "السفارات تضم ضباطا من الجيش والمخابرات وإنفاذ القانون والصحة والتجارة والخزانة وغيرها من الوكالات، والذين يراقبون جميعهم التطورات في الدولة المضيفة ويعملون مع المسؤولين المحليين لمواجهة أي مشاكل".

 
 
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