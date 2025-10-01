هكذا نجا بشار الأسد من محاولة اغتيال بالسم في موسكو

ونقل المرصد عن مصدر، خاص له، أنه لم يسمح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه في المستشفى الّا لشقيقه، بالإضافة للأمين العام لشؤون رئاسة الجمهورية السابق منصور عزام.
وبحسب المصدر فإن بشار الأسد تعرض لحالة تسمم، وأن جهة افتعلت ذلك ونفذته لإحراج الحكومة الروسية واتهامها بتصفيته.
ومنذ الثامن من كانون الأول 2024 تاريخ سقوط النظام السوري، لم يظهر بشار الأسد إلى العلن أو الإعلام، في حين أعلنت السلطات الروسية قبول طلبه كلاجئ سياسي برفقة عائلته.
-
أخبار متعلقة
-
نيجيريا: مقتل 26 شخصا إثر غرق مركب في نهر النيجر
-
سفن الكيان تقترب من أسطول الصمود وسط إصرار المشاركين على مواصلة الإبحار نحو غزة
-
إيران تعلن وضع خطة داخلية لمواجهة "آلية الزناد"
-
قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ
-
مصر ترد على انتشار فيروس جديد في البلاد
-
ترمب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن اميركا
-
إندونيسيا.. 91 طالبا تحت أنقاض مدرسة انهارت عليهم
-
الاتحاد الروسي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي