هكذا نجا بشار الأسد من محاولة اغتيال بالسم في موسكو

08:46 م

الوكيل الإخباري- كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، خرج صباح أمس الأول "الإثنين" من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وحالته الصحية مستقرة. اضافة اعلان





ونقل المرصد عن مصدر، خاص له، أنه لم يسمح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه في المستشفى الّا لشقيقه، بالإضافة للأمين العام لشؤون رئاسة الجمهورية السابق منصور عزام.



وبحسب المصدر فإن بشار الأسد تعرض لحالة تسمم، وأن جهة افتعلت ذلك ونفذته لإحراج الحكومة الروسية واتهامها بتصفيته.



ومنذ الثامن من كانون الأول 2024 تاريخ سقوط النظام السوري، لم يظهر بشار الأسد إلى العلن أو الإعلام، في حين أعلنت السلطات الروسية قبول طلبه كلاجئ سياسي برفقة عائلته.

