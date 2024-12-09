وزيران بالحكومة السورية السابقة يدعوان للعمل كالمعتاد

وأضافت "تم تأمين الحماية اللازمة من إدارة العمليات العسكرية لسلامة العاملين".
ودعت جميع العاملين للعودة إلى مواقع العمل والإنتاج.
من جانبه قال وزير الصحة في الحكومة السورية السابقة "ندعو العاملين بالقطاع الصحي تقديم الخدمات وتفعيل العمل بالمؤسسات الصحية".
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