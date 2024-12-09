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وزيران بالحكومة السورية السابقة يدعوان للعمل كالمعتاد

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 09-12-2024 07:11 م

الوكيل الإخباري-   افادت وزارة النفط في الحكومة السورية السابقة ان خطوط النقل ستعمل كالمعتاد غدا لنقل العاملين إلى مقر الوزارة.

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وأضافت "تم تأمين الحماية اللازمة من إدارة العمليات العسكرية لسلامة العاملين".


ودعت  جميع العاملين للعودة إلى مواقع العمل والإنتاج.


من جانبه قال وزير الصحة في الحكومة السورية السابقة "ندعو العاملين بالقطاع الصحي تقديم الخدمات وتفعيل العمل بالمؤسسات الصحية".

 
gnews

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