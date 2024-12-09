وزيران بالحكومة السورية السابقة يدعوان للعمل كالمعتاد

الوكيل الإخباري- افادت وزارة النفط في الحكومة السورية السابقة ان خطوط النقل ستعمل كالمعتاد غدا لنقل العاملين إلى مقر الوزارة.

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وأضافت "تم تأمين الحماية اللازمة من إدارة العمليات العسكرية لسلامة العاملين".



ودعت جميع العاملين للعودة إلى مواقع العمل والإنتاج.