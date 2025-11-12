وزير الخارجية السوري يبدأ أول زيارة رسمية لبريطانيا منذ عقود

وأكد الشيباني "أن الزيارة تحمل طموحات الشعب السوري وتطلعه إلى بناء دولة قوية تضمن مستقبلا آمنا وكريما لأبنائها والأجيال القادمة"، مشيرا إلى الأهمية الرمزية والعملية لهذه الخطوة ضمن مسار فتح قنوات التواصل مع المجتمع الدولي.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى لندن منذ عقود، في مؤشر على التحول الدبلوماسي الذي تشهده سوريا في ظل الرئاسة الجديدة.
