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وزير الدفاع السوري يتهم "قسد" بالمماطلة في مفاوضات الانضواء تحت سلطة الوزارة

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أرشيفية
الأحد، 19-01-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة إنه لا يصح لـ"قسد" الاحتفاظ بكتلة خاصة بها ضمن القوات المسلحة السورية الموحدة، متهما إياها بالمماطلة في الالتحاق بالجيش.

وقال الوزير في تصريح لوكالة "رويترز" أن قيادة القوات الكردية "قسد" تماطل في التعامل مع هذه القضية المعقدة.

وأضاف أبو قصرة: "نقول إنهم سيدخلون وزارة الدفاع ضمن التسلسل الهرمي للوزارة، وسيتم توزيعهم بشكل عسكري، وليس لدينا مشكلة في ذلك".

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وأردف: "لكن أن يظلوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، فهذا غير صحيح بالنسبة لمؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع".


واتهم أبو قصرة قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" بـ"المماطلة" في مفاوضات الاندماج، مؤكدا أن دمجهم في وزارة الدفاع مثل الفصائل المسلحة السابقة هو "حق للدولة السورية".


وأعرب الوزير عن أمله في إنهاء عملية الدمج، بما في ذلك تعيين بعض القيادات العسكرية الكبرى، بحلول الأول من مارس القادم، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة حكم الحكومة الانتقالية.


وفي تصريحات سابقة له، أعلن القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي أن استعداد "قسد" للمشاركة في أي عملية سياسية جديدة تهدف إلى بناء سوريا لا مركزية.


وقال: "نحن مستعدون للمساهمة في العملية الجديدة لبناء سوريا لا مركزية".

 

RT

 
gnews

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