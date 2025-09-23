الثلاثاء 2025-09-23 11:58 ص
 

وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية

مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
 
الثلاثاء، 23-09-2025 11:26 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.اضافة اعلان


وذكر الديوان الملكي في بيان، أن الصلاة عليه ستكون في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة العصر الثلاثاء.

ووفق البيان فإن خادم الحرمين الشريفين، وجه بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضًا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة العربية السعودية بعد صلاة عصر الثلاثاء.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شارع السلام الواصل بين إربد والأغوار الشمالية

أخبار محلية استكمال صيانة شارع السلام الواصل بين إربد والأغوار الشمالية

1

فن ومشاهير وفاء الكيلاني تُعبّر عن حبها لتيم حسن بعد فوزه في "الموريكس دور 25"

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

222

فن ومشاهير أول ظهور للفنان أحمد السقا بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية - صورة

اجتماع سابق لمجلس حلف شمال الأطلسي

عربي ودولي الناتو يجتمع اليوم بطلب من إستونيا عقب دخول 3 مقاتلات روسية لمجالها الجوي

اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام

56

فن ومشاهير نانسي عجرم تبدأ تصوير أغاني جديدة وتستعد لحفل ملكة جمال لبنان

14

فن ومشاهير بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة مصرية تعرض أثاث منزلها للبيع - صور



 
 





الأكثر مشاهدة