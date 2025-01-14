 
الثلاثاء 2025-01-14 03:34 ص
 

وفاة 100 على الأقل من عمال المناجم غير الشرعيين داخل منجم في جنوب إفريقيا

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 14-01-2025 02:34 ص

الوكيل الإخباري-   لقي 100 على الأقل من عمال المناجم غير الشرعيين حتفهم في منجم ذهب مهجور في جنوب إفريقيا بعد أن ظلوا محاصرين تحت الأرض لعدة أشهر.

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وقال سابيلو منجوني المتحدث باسم "المجموعة المتحدة في العمل الخاصة بالمجتمعات المتضررة من التعدين" لوكالة "أسوشيتد برس" يوم الاثنين، إن هاتفا محمولا تم إرساله إلى السطح مع بعض عمال المناجم الذين تم إنقاذهم يوم الجمعة كان يحتوي على مقطعي فيديو يظهران عشرات الجثث تحت الأرض ملفوفة بالبلاستيك.

وأضاف منجوني أن "ما لا يقل عن 100 رجل لقوا حتفهم في المنجم الواقع في إقليم نورث ويست حيث بدأت الشرطة أولا عملية في نوفمبر لإجبار العمال على الخروج".

وأفاد المتحدث بأنه يشتبه في أنهم ماتوا بسبب الجوع أو الجفاف، مشيرا إلى أنه تم انتشال 18 جثة منذ يوم الجمعة.

من جهته صرح المتحدث باسم الشرطة البريغادير سيباتا موكغوابون، بأنهم ما زالوا يتحققون من المعلومات المتعلقة بعدد الجثث التي تم انتشالها وعدد الناجين الذين تم إخراجهم بعد بدء عملية إنقاذ جديدة يوم الاثنين.

 
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