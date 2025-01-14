وفاة 100 على الأقل من عمال المناجم غير الشرعيين داخل منجم في جنوب إفريقيا

وأضاف منجوني أن "ما لا يقل عن 100 رجل لقوا حتفهم في المنجم الواقع في إقليم نورث ويست حيث بدأت الشرطة أولا عملية في نوفمبر لإجبار العمال على الخروج".
وأفاد المتحدث بأنه يشتبه في أنهم ماتوا بسبب الجوع أو الجفاف، مشيرا إلى أنه تم انتشال 18 جثة منذ يوم الجمعة.
من جهته صرح المتحدث باسم الشرطة البريغادير سيباتا موكغوابون، بأنهم ما زالوا يتحققون من المعلومات المتعلقة بعدد الجثث التي تم انتشالها وعدد الناجين الذين تم إخراجهم بعد بدء عملية إنقاذ جديدة يوم الاثنين.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي يبحث مع ماكرون نشر قوات غربية في أوكرانيا
-
بريطانيا تنتقد حظر إسرائيل لأونروا
-
بايدن يدعو الإدارة الأمريكية المقبلة وحلفاء واشنطن لمواصلة دعم أوكرانيا
-
مبعوث ترامب نقل إلى نتنياهو رسالة شديدة اللهجة
-
وزير خارجية الكويت: سنعيد افتتاح سفارتنا لدى سوريا قريبا
-
بايدن: اتفاق غزة أوشك أن يصبح واقعا
-
ألمانيا... حكم قضائي يمنع سلسلة متاجر من بيع شوكولاتة دبي
-
الحوثيون: نفذنا عملية نوعية ضد أهداف حيوية إسرائيلية