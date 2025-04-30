الأربعاء 2025-04-30 03:26 م
 

ANI: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-04-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري- بدأت القوات الباكستانية استعدادات عسكرية مكثفة تحسبا لأي تطورات محتملة مع الهند وفقا لمصادر عسكرية نقلتها وكالة ANI.

وأوضح المصدر أن البحرية الباكستانية قامت بنشر فرقاطاتها وغواصاتها في مواقع استراتيجية بالموانئ، بينما خفضت القوات الجوية عملياتها بأكثر من النصف مع الاقتصار على المهام الضرورية للحفاظ على السيطرة على المجال الجوي.

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وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة باهلغام في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه يوم 22 أبريل، والذي أودى بحياة 26 شخصا، معظمهم من السياح المسالمين، مما أثار استنكارا شعبيا واسع النطاق في الهند وخارجها.


وجاءت هذه الإجراءات الاستباقية من الجانب الباكستاني ردا على التصريحات الحادة التي أدلى بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي منح قواته "حرية عمل كاملة" للرد على الهجوم، مؤكدا عزم بلاده "توجيه ضربة ساحقة للإرهاب". هذه التصريحات أثارت مخاوف إسلام آباد من احتمال قيام نيودلهي برد عسكري، ما دفعها لتعزيز حالة التأهب القصوى.


ويأتي هذا التصاعد العسكري في واحدة من أكثر مناطق العالم توترا، حيث تشهد كشمير - المنطقة المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود - توترا متزايدا.

 

وتتابع الدوائر الدولية الموقف عن كثب، داعية كلا الجانبين إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب العواقب بين قوتين نوويتين، حيث أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار عن أمل بكين في أن تتحلى الهند وباكستان بضبط النفس، وتعملا على إزالة التوتر الحاصل بينهما.

 

RT

 
gnews

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