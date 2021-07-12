أفراح بني صخر.. الحمّــاد والزبن نسايب

الوكيل الاخباري - توجهت مساء يوم الأحد الموافق 11-7-2021م جاهة كريمة من أبناء ووجهاء قبيلة بني صخر وأنسباؤهم وأصدقاؤهم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة برئاسة دولة الشيخ فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأمة الأفخم وشيخ مشايخ قبيلة بني صخر، إلى ديوان الشيخ نواف سلامة القمعان الزبن لطلب يد ابنته الآنسة هيا للمهندس عثمان نجل الدكتور خلف الحمّـاد.



وكان في استقبالهم أبناء عشيرة الزبن وأنسباؤهم وأصدقاؤهم، ورد معالي الدكتور غازي الزبن على الجاهة الكريمة بالإيجاب والقبول.



ألف مبارك للعروسين إن شاء الله، ونسأل المولى عز وجل لهما السعادة والهناء، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

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