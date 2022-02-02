إطلاق دورة جديدة من مشروع دعم الأبحاث العلمية التطبيقية

الوكيل الاخباري - أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية الدورة الثالثة من مشروع دعم الأبحاث العلمية التطبيقية، الذي يستهدف الباحثين المبدعين والمتميزين وأصحاب الأفكار الريادية ممن لديهم أبحاث علمية تطبيقية أو ناتج علمي تطبقي مثبت.

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وجاء هذا المشروع ليبني على ما حققه مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات الذي أطلقه الصندوق عام 2004، لتوسيع شريحة المستفيدين عبر الوصول إلى شريحة جديدة من الباحثين.



وسيتمكن الباحثون المهتمون من التقدم للحصول على دعم لمشاريعهم من خلال https://join.kafd.jo/ ضمن شروط ومعايير محددة حتى 9 شباط الحالي.



وأوضح الصندوق، أن المشروع سيقوم بدعم الباحثين من خلال مساعدتهم بتوفير الأدوات اللازمة لهم لتنفيذ أبحاثهم، وإمكانية تشبيك أفكارهم مع الجهات ذات العلاقة.



وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحفيز الابتكار العلمي والتكنولوجي المجتمعي وإيجاد حلول تطبيقية لمشاكل واحتياجات المجتمعات المحلية، والمساهمة في توفير فرص تشغيل في المجالات التي تستحدثها الأبحاث التي يتم تقديم الدعم لها.



يشار إلى أن المشروع وفر 15 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.