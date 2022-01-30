الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

ورشة تدريبية حول المساعدة القانونية ونظم العدالة الجزائية

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الأحد، 30-01-2022 04:39 م

ورشة تدريبة للمحامين حول المساعدة القانونية ونظم العدالة الجزائية

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الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الأحد، في عمان أعمال الورشة التدريبية "المساعدة القانونية وحق الدفاع في نظم العدالة الجزائية"  التي ينظمها مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

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وشارك في الورشة التدريبية نخبة من المحامين المزاولين والمتدربين من مختلف محافظات المملكة.


وتناولت الجلسات التدريبية في اليوم الأول، المواضيع المتعلقة بالمبادئ المهنية بشأن دور المحامين وأخلاقيات مهنة المحاماة ومهارات الاتصال الفعّال.

فيما تناولت جلسات اليوم الثاني، اشكال المساعدة القانونية ومبادئ توفرها وخطة الدفاع وفنيات إعداد المذكرات والمرافعات والحق في الطعن بمشروعية الاحتجاز والتطبيقات القضائية وإجراءات التعامل مع شكاوى المحامين وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

من جانبها ،أكدت المديرة التنفيذية لمركز العدل الأستاذة هديل عبد العزيز؛ أن حق الدفاع وتوفير المساعدة القانونية من أهم الضمانات القانونية لضمان محاكمة عادلة، وتفعيل للمبادئ والحقوق الدستورية.

وأضافت، أن ضمان هذا الحق يتجاوز الحضور الشكلي ليشمل توفير جميع الضمانات اللازمة ليتمكّن المحامي من ممارسة واجباته باستقلالية وحرية. 
وتأتي أهمية  تنفيذ هذه الورشة التدريبية لتعزيز حق الدفاع الفعّال خلال الإجراءات في منظومة العدالة الجزائية.

يُشار إلى أن مركز العدل مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2008، ويسعى لتمكّين المجتمع قانونيا، وتقديم خدمات التوعية القانونية والاستشارة والتمثيل القانوني لأفراد المجتمع.

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