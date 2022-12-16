الحاجة مريم محمد صبيح (ام خليل) في ذمة الله

*بسم الله الرحمن الرحيم*

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الحاجة مريم محمد صبيح (ام خليل).



والدة كل من المرحوم خليل و محمد وخالد و طارق و نعمات و مها و نادية و المرحومة نداء.



وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الجمعة الموافق ١٦-١٢-٢٠٢٢ من مسجد ابو عيشة الدوار السابع طريق المطار والدفن في مقبرة وادي الشتاء.



العزاء للرجال و النساء في جمعية سلوان - بيادر وادي السير - عمان.



ولمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم... من الساعه ٤ عصرًا الى ٨ مساءً.

*إنا لله وإنا إليه راجعون*