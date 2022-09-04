تعرف على الاعلامية العراقية منى سامي

الوكيل الإخباري - يوجد العديد من الشخصيات المهمة والبارزة في الوطن العربي، وتعتبر مني سامي من أحد الشخصيات الإعلامية المشهورة على الصعيد المحلي في دولة العراق، وكذلك نالت العديد من الجوائز والإنجازات في حياتها، وحصلت العديد من الهدايا التي تم الحصول عليها من قبل العديد من المؤسسات الاعلامية،



منى سامي هي مذيعة وإعلامية عراقية الجنسية في العقد الثالث من عمرها، قدمت منى العديد من البرامج المختلفة، وتعاونت مع العديد من القنوات الفضائية طوال فترة عملها كمذيعة، حيث درست منى الصحافة والإعلام وهو الأمر الذي أهلها إلى الوصول لتلك الشهرة، وتتحدث منى في البرامج التي تقدمها عن عدة مواضيع، كما أنها تستضيف الكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لها مكانة كبيرة وهو ما جعلها تصل لتلك الشهرة، ولعل من أشهر البرامج التي قدمتها البرنامج "من جهه رابعة" الذي كانت تقدمه في شهر رمضان المبارك على القناة الرابعة الفضائية، والتي حققت جميع حلقاته نسباً عالية من المشاهدة وهو ما جعل لها شهرة كبيرة أيضًا.

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