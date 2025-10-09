المهندس رامي أبو خضرة .. مبارك النجاح

كما يتوجه الجميع بخالص الدعوات القلبية للمهندس رامي بالشفاء العاجل من مرض سرطان الرئة، سائلين الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، ليواصل طريقه المضيء بالنجاح والعزيمة والأمل.
