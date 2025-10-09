المهندس رامي أبو خضرة .. مبارك النجاح

11:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749306 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تتقدّم عائلة أبو خضرة وأنسباؤهم عائلة الجوابرة وأصدقاء ومحبو المهندس رامي أبو خضرة بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة تخرّجه بتخصص إنتاج حيواني ووقاية، متصدراً دفعته بمعدل امتياز، بعد رحلة مليئة بالإصرار والتحدي والإيمان. اضافة اعلان





كما يتوجه الجميع بخالص الدعوات القلبية للمهندس رامي بالشفاء العاجل من مرض سرطان الرئة، سائلين الله أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، ليواصل طريقه المضيء بالنجاح والعزيمة والأمل.





