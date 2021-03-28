عمار عبيدات رئيسا لنادي الجالية الاردنية في سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري- انتخب نادي الجالية الأردنية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، أعضاءه للدورة القادمة.

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واجتمعت الجمعية العمومية لنادي الجالية الأردنية في مسقط.

حيث أن الاجتماع تم وفق الإجراءات والتعليمات الخاصة بجائحة كورونا ، وتم عقد الاجتماع الكترونيا وجرى إعتماد التقرير المالي والإداري وفاز أعضاء المجلس بالتزكية للدورة القادمة عن الفترة 2021 _ 2023.



وهم من خيرة الخيرة ولهم باع طويل وخبرات متنوعة وسمعة طيبة ، وقادرين بعونه تعالى على إدارة النادي في المرحلة الحالية رغم كل الصعوبات وخاصة أزمة كورونا ليواصل النادي مسيرته في الأفق والتألق والتفاعل مع المجتمع المحلي وتقديم رسالة محبة ووفاء الى سلطنة عُمان العزيزة على قلوبنا شعبا وقيادة وحكومة ويذكر أن نادي الجالية الاردنية تأسس منذ عام 2006 تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان والتي تقدم كل ما يمكن من تعاون وتبسيط وسهولة الإجراءات.



وسادت كعادتها أجواء المحبة والالفة والأخوة في اجتماع الجمعية العمومية لأبناء نادي الجالية الاردنية وتم توجيه الشكر والتقدير إلى لجنة الانتخابات وأعضاء مجلس الإدارة السابق وكافة أعضاء مجالس الإدارة السابقة وأعضاء الجمعية العمومية على الجهود التي تبذل من الجميع لرفعة شأن النادي ودوام دوره الايجابي والفاعل في كافة الجوانب.



وبناء عليه فقد تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد وتم أيضا بالتزكية توزيع المناصب الإدارية بالشكل التالي



١. اختيار رجل الأعمال والرئيس الأسبق لنادي الجالية الأردنية الفاضل عمار علي عبيدات رئيسا لنادي الجالية الأردنية



٢. الدكتور كاشف نايف زايد نائبا للرئيس



٣. الفاضل طه ابو زنيمة امين سر للمجلس



٤. الدكتور منصور القضاة أمين للصندوق



٥. الفاضل صهيب الصمادي



عضو مجلس إدارة



٦. الفاضل عماد حلوش عضو مجلس إدارة



٧. الفاضل عبد السلام بني بكر عضو مجلس إدارة



٨. الفاضل حسن النبالي عضو مجلس إدارة



٩. المهندس خليل الخليل عضو مجلس إدارة



ومن جانبا نتقدم بكل مشاعر التهنئة والتبريك لأبناء الجالية الأردنية وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح



