وزيرة الثقافة تنعى الكاتب المسرحي جبريل الشيخ

الوكيل الاخباري -

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نعت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، الكاتب المسرحي الكبير جبريل الشيخ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 72 عامًا.ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، قالت النجار "خسرنا اليوم قامة أدبية كبيرة برحيل رائد المسرح الطقسي والشعبي وكاتب السيناريو، الذي ترك إرثا فنيا كبيرا، عبّر من خلاله عن المجتمع الأردني، وتناول قضاياه بأسلوب مميز"، مشيرة إلى أن إبداعاته شكلت جزءا مهما من تاريخ المسرح في الأردن والوطن العربي. وأضافت "سيظل يذكرنا فيلمه "سيدي رباح" ومسرحياته " تغريبة زريف الطول" و"قحطان والبعير" وغيرها بإبداعه وتميزه، وسيبقى حاضرا بيننا وإن غاب الجسد".