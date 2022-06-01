الأربعاء 01-06-2022
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الأربعاء، 01-06-2022 12:10 م

وفاة والد النائب عبير الجبور

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الوكيل الإخباري - انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، العميد المتقاعد عبدالله حريثان الجبور، والد النائب عبير الجبور.اضافة اعلان


وسيشيع جثمانه الطاهر، اليوم، في مقبرة النقيرة/ لواء الموقر بعد صلاة العصر.

وتقبل التعازي للرجال في ديوان الفريج وللنساء في منزل المرحوم.

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسّع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيرآ من زوجه، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

 




 

 


 

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