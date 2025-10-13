الإثنين 2025-10-13 02:51 م
 

بعد 15 عاما.. سر الشبكة السيئة في "آيفون 4" ينكشف

56565
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   كشف مهندس البرمجيات سام هنري غولد عن تفاصيل فنية جديدة وراء فضيحة "أنتيناغيت" التي واجهتها شركة آبل عام 2010 عند طرح هاتف آيفون 4، والتي تسببت حينها في أضرار كبيرة لسمعة الجهاز ودفع تعويضات للمستخدمين.

وبحسب تقرير نشره موقع "9to5Mac" التقني، فإن غولد تمكن من تحديد كود برمجي صغير لا يتجاوز حجمه 20 بايتًا كان وراء تضخيم مشكلة ضعف الإشارة عند إمساك الهاتف بطريقة معينة تُخفي الهوائي الجانبي.


وأوضح أن الكود المسؤول عن عرض قوة الإشارة عبر الأعمدة كان يُظهر الإشارة أقوى من الواقع، ما جعل انخفاضها عند تغطية الهوائي يبدو مفاجئًا وكبيرًا للمستخدمين.


وبعد تفاقم الأزمة، أصدرت آبل تحديثًا سريعًا لنظام التشغيل (iOS 4.0.1) عدّلت فيه الكود ليتماشى مع المعايير الحقيقية لعرض الإشارة، مما قلّل من وضوح المشكلة.


ورغم أن الحل لم يُغير من الأداء الفعلي للشبكة، إلا أنه ساعد في تهدئة موجة الغضب حتى صدور آيفون 4S، الذي جاء بتصميم معدل للهوائي.


جدير بالذكر أن آبل اضطرت وقتها لدفع تعويضات وصلت إلى 15% من ثمن كل جهاز مباع، إضافة إلى تقديم أغطية حماية مجانية للمستخدمين المتضررين.

 

